Площадь природных пожаров на Камчатке за сутки выросла вдвое

За последние сутки на территории Камчатки площадь лесных пожаров выросла в два раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Природные пожары бушуют в Пенжинском районе на самой северной территории Камчатского края. Накануне огнем было объято около 6 тысяч гектаров леса. За сутки возникли еще три активные термоточки в районе сел Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тысяч гектаров.

В тушении пламени задействована наземная группа, а также вертолет с водосливным устройством. Проведена воздушная разведка.

«Ситуация осложняется установившейся на севере Камчатки теплой и ветреной погодой, которая способствует быстрому распространению огня по тундре и лесотундре», – сообщили в краевом правительстве.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.06.19

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