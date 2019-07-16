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Вторник, 16 июля 2019, 09:32 мск

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На Чукотке огнем охвачено почти 14 тысяч гектаров леса

На территории Чукотского автономного округа бушуют природные пожары. Огнем охвачено почти 14 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На территории Чукотского автономного округа действуют 11 природных пожаров на площади 13820 гектаров. В ликвидации природных пожаров задействованы 36 человек и 16 единиц техники», – сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, однако в случае изменения направления ветра возможно задымление городов и сел. Возникновению пожаров способствовали жаркая, сухая погода и грозы. Леса горят на удаленных территориях и в труднодоступной зоне. Ситуация осложняется обилием хорошо горящего кедрового стланника и сильным ветром.

Анадырь, Иван Гридин

Анадырь. Другие новости 16.07.19

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