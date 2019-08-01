Число подтопленных в Приамурье населенных пунктов растет

За прошедшие сутки в Амурской области были подтоплены ещё два населённых пункта. По оперативной информации на утро 1 августа, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки).

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, подтопленными остаются 480 домов, в которых проживают более 1000 человек, 918 придворовых территорий, 350 дачных участков, 29 участков автомобильных дорог (+1 за сутки). Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения – 16.

Всего эвакуировано 2 381 человек, в том числе 824 ребенка. В пунктах временного размещения находится 551 человек. Для разведки санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Амурской области работает 5 специальных формирований, в количестве 58 человек, 6 единиц техники.

Убытки от наводнения начала считать амурские аграрии. Всего пострадало 157 хозяйств в 15 районах области на площади почти 140 тыс. га посевной площади (12% от общей площади посевов), из них сои – 115 тыс. га (13% от площади посева сои), зерновых культур – 24, тыс. га (11%) и прочих культур – 343 тыс. га. От переувлажнения пострадало 123 тыс. га посевной площади (88% от пострадавшей площади), от затопления реками – 15 тыс. га (11%), от градобития – 1,3 тыс. га (1%).

Обследование и мониторинг посевов продолжается, из-за сильного переувлажнения и затопления в некоторых районах для оценки посевов привлекают авиацию, квадрокоптеры, лодки.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 01.08.19

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