На поиск лесных пожаров в Якутии и Приамурье отправили противолодочные самолеты

Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели десятичасовую разведку очагов крупных лесных пожаров в Якутии и Амурской области. Из-за сложного рельефа местности и сильного задымления воздушные судна действовали на высоте 2500-3000 метров.

«Экипажами обследовано более 300 квадратных километров территории, где выявлено несколько крупных возгораний», – сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский. Сегодня утром, 5 августа, Ту-142 взлетели с камчатского аэродрома Елизово. Планируется, что они совершат посадку для дозаправки на одном из аэродромов Приморья.

Якутск, Иван Гридин

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