На Хабаровский край обрушатся мощные ливни

На севере Хабаровского края ожидается резкое ухудшение погоды. По информации Дальневосточного УГМС, 5-6 августа в Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском районах пройдут сильные дожди. По побережью ветер усилится до 15-20 м/с.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, спасатели предупреждают о возможных ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за непогоды могут произойти падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрывы линий связи и электроснабжения. На дорогах ухудшится видимость. В малых реках резко вырастет уровень воды, из-за чего в низких местах вероятно подтопление дорог, полей, сельхозугодий, сенокосов.

Главам районов уже направлены инструкции по снижению риска ЧС. Жителям северных территорий рекомендуется принять меры безопасности – отказаться поездок на личном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, а при возникновении угрозы жизни или здоровью оперативно сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».

Фото: администрация Хабаровска

Власти Хабаровска приняли решение о строительстве дамбы в районе улицы Запарина. До прохождения гребня паводка необходимо отсыпать в воду 150- 200 тысяч кубометров сланца, который везут из карьера, расположенного в селе Ильинка. Вместе с грузовиками и бульдозерами работает земснаряд, который намывает песок.

«Дамба, протяженностью от базы отдыха «Дельфин» до улицы Запарина, должна защитить город от паводка. Сейчас мы перегораживаем еще и затон от большой воды. За два дня в тело дамбы уложено почти 4 тысяч кубометров сланца», – рассказал директор МУП «Южное» Александр Жадик.

Фото: администрация Хабаровска

По предварительным прогнозам гидрологов, гребень паводка составит 580-630 сантиметров. Он подойдет к Хабаровску уже в середине этой недели. Если учесть наводнение в соседнем Китае, то уровень воды в Амуре может быть еще выше. Вода в городе начнет подпирать ливневые коллекторы.

Отметим также, что в результате прохождения паводка отрезанным от мира оказался поселок Софийск в Верхнебуреинском районе. В конце прошлой недели вышедшая из берегов река Умальта размыла сразу пять мостов на единственной автодороге, соединяющей населенный пункт с райцентром. Три из пяти мостов удалось оперативно восстановить. На четвертом сооружении работы продолжаются сегодня. Пятый мост, по оценкам краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, быстро восстановить не получится.

Фото: администрация Хабаровска

Сейчас в Софийске проживает более 400 местных жителей, а также работники артели «Ниман». В поселке работают детский сад, школа, амбулатория. Ситуацию с ЧП сегодня дополнительно обсудят на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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