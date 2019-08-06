Магадан накроет мощный циклон, размыта федеральная трасса

Из-за обильных осадков в Магаданской области оказались размытыми несколько участков дорог. Режим ЧС из-за наводнения объявлен в Тенькинском и Сусуманском городских округах. Губернатор Сергей Носов поручил региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта совместно с Упрдор «Вилюй» в кратчайшие сроки обеспечить проезд по размытым участкам дорог. С 5 августа ограничено движение на нескольких участках федеральной автодороге «Колыма» и трассы «Палатка – Кулу – Нексикан».

По оперативной информации ГУ МЧС России по Магаданской области, сложная обстановка сложилась в Ягоднинском и Тенькинском городских округах. В Ягоднинском районе на 1562 км ФАД «Колыма» размыт временный объезд через ручей Нехай, мост находился на капитальном ремонте. В Тенькинском городском округе на 316 км территориальной автодороги «Палатка – Кулу – Нексикан» произошел размыв дорожного полотна на ручье Ытычан. Движение транспорта приостановлено.

Фото: правительство Магаданской области

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в восстановительных работах принимают участие сотрудники и техника МЧС и Управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса. Организован мониторинг гидрологической обстановки. Подтопленных населенных пунктов и объектов экономики на сегодняшний день нет.

В колымском УГМС сообщили, что 6 августа дожди различной интенсивности ожидаются в пяти городских округах (Хасынский, Тенькинский, Ягоднинский, Сусуманский, Среднеканский). Максимальное количество осадков зарегистрировано в Ягоднинском городском округе (до 25 мм).

Под действие циклона попадают 7 населенных пунктов, в том числе и Магадан. Действует штормовое предупреждение Колымского УГМС об опасном явлении в Магадане, очень сильный дождь (более 49 мм за 12 часов).

Магадан, Иван Гридин

Магадан. Другие новости 05.08.19

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