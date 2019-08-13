Тайфун «Кроса» и дождевой фронт из Китая угрожают Приморью сильнейшим наводнением

На Приморский край надвигается очередной тайфун. Он получил название «Кроса». Ожидается, что 16-17 августа тайфун выйдет в Японское море, а затем может сместиться на Приморье. Если это произойдет, над регионом прольются очень сильные дожди, что приведет к большому наводнению. Об этом предупреждает Примгидромет.

«В период 16-17 августа ожидается выход на акваторию Японского моря мощного тайфуна «Кроса». Утром 16 августа он выйдет на южную часть моря и будет смещаться на северо-восток. Дальнейшие расчеты траектории несколько отличаются друг от друга: тайфун может пройти над островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, либо выйти на северо-восток Приморского края», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что тайфун в любом случае окажет влияние на погоду в Приморье. Если основной удар тайфуна придется на японский Хоккайдо, сильные дожди ожидаются в восточных районах края. В случае смещения тайфуна на северо-восток Приморья, очень сильные дожди прольются еще и в верховьях рек Большая Уссурка и Бикин. Дожди на побережье будут сопровождаться ветром скоростью от 17 до 22 метров в секунду, у мысов порывами до 28 метров в секунду. Высота волн в заливе Петра Великого и на участке Поворотный-Золотой – 2,5-3,5 метра.

Отметим также, что из приграничных районов Китая в сторону Приморья продолжает смещаться активный атмосферный фронт. Дожди пройдут на западе Приморья. Всего может выпасть до половины или даже до двух месячных норм осадков. кроме того, уже сейчас на севере края, а также отдельных западных районах уровень рек превышает норму в 1,5-2,5 раза. «На реках края создается угроза формирования большого наводнения с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов на 0,8-2 метра, на реках южных и восточных районов на 1,2-3 метра», – заявили синоптики.

В Гидрометцентре также предупредили, что возможны подтопления низин, хозяйственных объектов, существует угроза низководным мостам. Вероятность сильного паводка особо велика в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Ханкайском, Пограничном, Спасском, Кировском, Лесозаводском, Уссурийском, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Кавалеровском, Дальнегорском, Ольгинском, Тернейском районах.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 13.08.19

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