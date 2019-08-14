Хабаровскому краю угрожает четвертая наиболее мощная волна паводка

Специалисты Дальневосточного УГМС скорректировали прогнозы паводковой ситуации на территории Хабаровского края в худшую сторону. Учитывая текущую обстановку, подходящие к территории Дальнего Востока два тайфуна и как результат планируемые осадки, к 19-23 августа ожидается приход четвертой волны паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При самом неблагоприятном сценарии развития ситуации, уровень воды на реке Амур в районе Хабаровска достигнет отметок 630-680 см, при опасном 600 см.

Гребень амурского паводка сохраняется на территории Еврейской автономной области у села Нижнеспасское. По прогнозу Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на Амуре у Хабаровска на 15-20 см, на участке Елабуга – Циммермановка – на 20-30 см. Остаются затопленными поймы рек Уссури, Подхорёнок, Катэ, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-2,9 м.

15-17 августа 2019 года на территории Бикинского, Вяземкого районов и района имени Лазо прогнозируются дожди, временами сильные, ливни, в результате чего на реках ожидаются подъемы уровней воды с возможным достижением отметок опасных и неблагоприятных явлений, существует угроза хозяйственным объектам. В связи с гидрометеорологическим прогнозом возможно подтопление населенных пунктов в результате подъема уровней воды на реках Хор, Кия, Долми, Матай, Сукпай, Уссури, Бикин, Подхорёнок, а также размыв дорог местного значения (грунтовые), в том числе подтопление улиц (проезжей части улиц), подвалов жилых домов, подтопление и повреждение опор линий ЛЭП и связи; нарушения в работе объектов ЖКХ.

29 июля распоряжением губернатора Хабаровского края на территории всего региона (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) в превентивных целях был введен режим ЧС. Данное решение связано с необходимостью проведения мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный обмен оперативными данными о прохождении паводка на реках на территории соседних регионов. Также в черте Хабаровска и пригороде организовано несколько наблюдательных постов, проводится оценка уровней, особенно в тех районах, где по прогнозам развития обстановки могут быть подтоплены приусадебные участки, гаражи и иные постройки. В случае нештатной ситуации спасатели готовы оперативно оказать помощь.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 14.08.19

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