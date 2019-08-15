По Приморью ударит тайфун «Кроса», из-за которого в Японии эвакуируют 570 тысяч человек

Власти Японии рекомендуют 570 тыс. жителей эвакуироваться в связи с приближением мощного тайфуна «Кроса», сообщает агентство Xinhua. Стихия угрожает затоплением территории и оползнями более чем 270 тыс. жилищ на островах Сикоку и Кюсю. Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы до «оранжевого», четвертого из пяти. Он означает, что жителям рекомендуется в кратчайшие сроки покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы.

Тайфун повлиял на работу транспортной системы страны: из-за стихии было отменено 673 внутренних авиарейса. Кроме того, компания West Japan Railway Company ограничила движение скоростных поездов «Синкансэн». Как передает The Mainichi, пять человек в префектурах Миэ, Эхимэ, Оита и Миядзаки получили ранения. Всего эвакуация затронула 15 префектур Японии.

Стоит отметить, что к удару тайфуна готовится Приморский край. По словам жителей Владивостока, влияние тайфуна уже сильно ощущается в городе. По данным приморского УГМС, в связи с выходом мощного тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи западного побережья края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днём 16 и ночью 17 августа на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством до 45 мм, в отдельных районах очень сильные – 50 мм и более за 12 часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, жидается интенсивный подъём уровня воды в реках. Возможны подтопления ливневым и склоновым стоком пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский.

Главное управление МЧС России и силы приморской территориальной подсистемы РСЧС края функционирует в режиме повышенной готовности. Аэромобильная группировка заблаговременно направлена в наиболее опасные районы для оказания адресной помощи населению. Прогноз доведён до глав муниципальных образований. В связи с полученным прогнозом возможно: увеличение количества ДТП, ограничения в движении по автодорогам в результате размыва дорожного полотна и подмыва опор мостов, происшествий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Наибольшая опасность возникает в местах традиционного отдыха населения вблизи рек и на морском побережье.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 15.08.19

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