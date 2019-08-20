В Хабаровске развертывают дамбу. Уровень воды в Амуре достиг опасных значений

Уровень воды в реке Амур достиг 6 метров, что является опасным значением опасным для Хабаровска. Прогнозируется подъем уровня воды до 6,3-6,8 метра. В связи с этим было принято решение о развертывании водоналивной дамбы, которая призвана защитить город от подтопления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, развертыванием доставленной из Комсомольска-на-Амуре дамбы занимаются пожарные и волонтеры. Она призвана защитить от подтопления зону стадиона им. Ленина. За двое суток предстоит установить 840 метров самой дамбы, а по краям уложить два ряда мешков с песком, которые помогут удержать конструкцию на месте, когда подойдет вода.

Фото: правительство Хабаровского края

По прогнозам синоптиков, уже к концу недели к Хабаровску подойдет пятая волна паводка, вызванная дождевыми притоками из Сунгари, Буреи и Уссури. Отметки воды у краевой столицы могут составить 630-680 см. Как уже показал опыт строительства временной дамбы в затоне РЭБ флота, при сильном ветре может образоваться нагонная волна, которая будет перехлестывать через край набережной.

«Набережная рассчитана на уровень 686 см, и при спокойной воде этого достаточно. Но уже при ветре 12-15 м/с поднимается волна до 35 см. Поэтому мы еще в июле приняли решение после достижения уровня 600 см отсыпать участок до Яхт-клуба до отметки 750 см, а в пешеходной зоне развернуть водоналивную дамбу, которая должна уберечь все сооружения. Как только уровень начнет опускаться, дамбу мы разберем и перебросим обратно в Комсомольск-на-Амуре, откуда ее и привезли», – рассказал зампред правительства края Анатолий Литвинчук.

Фото: правительство Хабаровского края

Как уточнили в Дальневосточном УГМС, на прошлой неделе в верховьях Амура всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. Сейчас все эти дождевые воды стекают в реку. Кроме того, на Сунгари зафиксировано повышение сбросов с 8 тыс. кубометров в секунду до 11 тыс. кубометров. Активно прибывает вода и в реке Бурея, а также в Уссури. Дополнительный сток может дать и новый циклон, который выходит со стороны КНР к южным районам региона. Поэтому через 4-5 дней к уровню 630 см у Хабаровска может добавиться еще как минимум 20 см.

Сегодня на 14.00 уровень Амура вблизи краевой столицы составляет 600 см, прибавив 5 см. В течение двух суток ожидается рост уровня реки еще на 5-10 см.

Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 20.08.19

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