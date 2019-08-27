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Вторник, 27 августа 2019, 09:01 мск

Новости Дальний Восток

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Во Владивостоке прошел ливень: сошедшие сели, поваленные деревья, затопленные улицы

Фото: здесь и далее пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке менее чем за три часа выпало 50 мм осадков. В итоге оказались подтоплены многие улицы, с нескольких косогоров сошли сели, были повалены деревья. Так, грязевые потоки сошли на улицах Ладыгина, Тобольской, Спиридонова и Нейбута.

Подтопленными оказались дороги в районе стадиона «Динамо», кинотеатра «Океан», площади Луговой, на улицах Борисенко, Спортивной, Космонавтов, Коммунаров, под мостом на Фадеева, на улицах Невельского, Шепеткова, в районе торгового центра «Зеленый остров», на Снеговой, Комсомольской, Нейбута, пересечении Шепеткова – Приходько, повороте на посёлок Канал на Русском острове и других участках.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты дорожных служб продолжают наводить порядок в городе. «Бригады оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Упавшие деревья распилены и убраны с проезжей части, сход селей также ликвидируют. На многих участках образовалось скопление камней и грунта, которые принесли потоки воды с возвышенных точек города. Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают наводить порядок», – рассказал заместитель начальника управления дорог и благоустройства города Максим Акульшин.

«Сети ливневой канализации были предварительно обследованы, прочищены. Из-за быстрого поступления воды ливнёвка не успевала принимать все то количество осадков, которое выпало буквально за пару часов. Оперативно поднимались решетки систем для оперативного спуска воды с дорог», – сообщила руководитель отдела инженерных коммуникаций городской администрации Юлия Шкробот.

Утром глава города Олег Гуменюк проинспектировал основные места разрушений после разгула стихии и поручил городским службам принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий разгула стихии.

По прогнозам синоптиков предстоящей ночью и днём 28 августа во Владивостоке ожидаются сильные (15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. По данным на 13:00 в городе выпало 53 мм осадков при норме августа 156 мм.

Владивосток, Иван Гридин

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