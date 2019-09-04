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Среда, 4 сентября 2019, 14:41 мск

Новости Дальний Восток

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Китайцы построят в Хабаровском крае крупнейший в мире спиртовой завод

Китайская компания Sherwood Energy намерена построить в Хабаровском крае крупнейший в мире завод по производству метилового спирта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

По данным издания, инвестиции составят порядка в 740 млрд рублей. Сырьем должен стать газ, добытый на западе Якутии. Его предполагается доставлять на побережье Охотского моря по газопроводу. Разведку и разработку месторождений оценивают в 250 млрд рублей, прокладку газопровода в 150 млрд и строительство предприятия в 300 млрд. Еще 40 млрд запланированы на создание инфраструктуры в поселке Аян.

Первая стадия проекта предполагает создание производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год.

Подписание соответствующего соглашения запланировано на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В Sirius Holding изданию планы по проекту подтвердили.

Хабаровск, Иван Гридин

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