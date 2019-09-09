Обесточены села, подтоплены дома, закрыты школы. На Хабаровский край обрушился тайфун

В Хабаровском крае в связи с прохождением в минувшие выходные тайфуна «Линлин» в школах нескольких районов временно отменены занятия, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня в результате тайфуна отменены занятия во всех школах Николаевского района. В Нанайском районе обесточены все сельские поселения. Из-за этого не работают детские сады. В пяти школах Ульчского района также временно не проходят уроки. В Комсомольске-на-Амуре в связи с подтоплением отдельных территорий не принимают учащихся три школы и один техникум», – рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова.

По ее словам, ситуация осложняется проведением третьей волны сдачи госэкзаменов. В регионе продолжается дополнительный период написания проверочных заданий. Для организации процесса требуется доступ в интернет. В случае необходимости проблему решают с помощью резервных электрогенераторов.

На территории края без электроснабжения остаются сотни домов в Хабаровске. Специалисты сетевых компаний устраняют последствия разгулам стихии. В выходные произошло 25 аварий на подстанциях. Большая часть отключений пришлась на Индустриальный и Железнодорожный районы города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

«На утро понедельника без электричества у нас остаются порядка 350 домов частного сектора, несколько многоэтажек и 8 производственных баз. Специалисты предприятия работают над устранением аварий. В основном все они произошли из-за падений деревьев на контактные сети, порывов кабельных линий. В частном секторе повреждены опоры. Восстановительные работы планируется завершить завтра 10 сентября», – рассказала директор АО «Хабаровская Горэлектросеть» Ирина Максимова.

Непростая обстановка сложилась и в другом крупнейшем городе края – Комсомольске-на-Амуре. Сейчас специалисты отсыпают дамбу, которая защищает поселок Парковый от разлива ручья Теплый ключ. Уровень воды в нем существенно поднялся из-за прошедшего циклона. Существует реальная угроза перелива воды через дамбу и подтопления поселка. Также ведутся работы по понижению уровня воды в ручье Теплый ключ.

Как сообщили в пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре, местные власти предупредили жителей о подготовке к возможной эвакуации. Необходимые для этого автобусы находятся в полной готовности, в поселке дежурят сотрудники МЧС и администрации города. Гражданам рекомендовали собрать нужные вещи, подготовить документы, ценные вещи, которые невозможно забрать с собой, поднять на второй этаж или чердак.

Хабаровск, Иван Гридин

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