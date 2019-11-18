В Приморье мужчины убили и сожгли скупщиков дикоросов

В Приморском крае по подозрению в совершении убийства двух человек силовики задержали двух мужчин. Как рассказали в пресс-службе СКР, заявление об исчезновении двух мужчин 1971 и 1963 годов рождения поступило в правоохранительные органы 19 сентября .

По словам свидетелей, мужчины выехали на автомобиле из села Заметное Чугуевского района с крупной суммой денег и пропали. По данному факту было возбуждено дело по статье «убийство» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следователи установили, что к убийству мужчин причастны два местных жителя 1959 и 1968 годов рождения. Подозреваемых задержали и 11 ноября они были взяты под стражу. Им предъявлено обвинение.

По версии следствия, обвиняемые решили убить мужчин, которые занимались скупкой дикоросов, ради наживы. Фигуранты под надуманным предлогом заманили потерпевших в безлюдное место в районе села Пшеницыно Чугуевского района. Там они расстреляли мужчин, забрали деньги и скрылись на автомобиле убитых. Следователи также отметили, что после убийства «обвиняемые приняли меры к уничтожению следов преступления и сожгли тела потерпевших».

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 18.11.19

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