Житель Приморья зарезал собутыльников из-за сгоревшей шапки

В Приморье по факту двойного убийства задержан 44-летний местный житель, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По данным следствия, 1 января в одном из домов в селе Мельничное Красноармейского района были обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух человек» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

В преступлении заподозрили 44-летнего местного жителя. Он был задержан. Мужчины праздновали Новый год в помещении пилорамы. Когда подозреваемый собрался домой, выяснилось, что один из приятелей сжёг его шапку. Огорчившись, мужчина схватил нож и многократно ударил товарища. Затем он попросил собутыльника помочь спрятать тело, но, получив отказ, убил и его.

Расследование уголовного дела продолжается. Решатся вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 02.01.20

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