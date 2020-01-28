Японское агентство признало своего журналиста в пойманном в Приморье шпионе

Министерство иностранных дел Японии знает о задержании японского журналиста в России. Он является сотрудником агентства Киодо. Российские правоохранители утверждают, что японец пытался получить секретные данные.

«Нам известно, что в прошлом году 25 декабря журналист агентства Киодо был задержан местными правоохранительными органами. У него выяснили цели сбора информации, а затем он был отпущен и на следующий день покинул страну. МИД Японии воздерживается от раскрытия подробностей дипломатических контактов», – сообщил РИА «Новости» представитель внешнеполитического ведомства.

О задержании мужчины накануне сообщил МИД РФ. Журналист агентства Киодо собирал материал о правоохранительных органах России, утверждают в редакции. В Киодо заявили, что их сотрудник занимался обычной журналистской работой.

В свою очередь российские правоохранители считают, что он пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Мужчину отпустили через пять часов с условием, что он покинет РФ в течение 72 часов. Японским дипломатам, аккредитованным в России, был заявлен протест и вручена нота в связи с этим инцидентом.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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