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Пятница, 7 февраля 2020, 13:29 мск

Новости Дальний Восток

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В Хабаровске утвердили обязательный масочный режим

В Хабаровске введут режим обязательного ношения масок. Поводом стали участившиеся случаи ОРВИ, а также обеспокоенность возможным распространением нового типа коронавируса из сопредельного Китая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По решению чиновников в обязательном порядке маски начнут носить работники общественного транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики. Простым гражданам маски носить не обязательно.

«Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города», – заявила заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 07.02.20

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