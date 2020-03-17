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Вторник, 17 марта 2020, 11:07 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье мужчина до смерти избил 12-летнего сына

В Приморском крае по факту смерти 12-летнего мальчика в больнице города Арсеньев возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по подозрению в причастности к совершению преступления задержан 43-летний отец погибшего ребенка. Выяснилось, что в 2003 году он уже был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допросе он рассказал, что в марте 2020 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни избил сына руками и ногами. Мальчика госпитализировали, но несмотря на усилия медиков, 16 марта он умер.

Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 17.03.20

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