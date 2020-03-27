На Сахалине взбунтовались отправленные на карантин туристы

Жители Сахалина, вернувшиеся из Таиланда, не хотят оставаться в зоне карантина и требуют отпустить их по домам. Чтобы сдержать бунтовщиков в ситуацию пришлось вмешаться полиции. В двух поселках острова ввели режим ЧС.

Более 200 человек прилетели накануне из Таиланда и были направлены в детский лагерь в поселке Березняки, передает портал Vostok.today. Там оборудовали карантинную зону. Граждане заявили, что не хотят оставаться в обсерваторе и потребовали выпустить их. Они пожаловались на холод и плохое питание. Сегодня все бытовые вопросы были урегулированы, содержащимся на карантине привезли обогреватели и подали горячий обед.

В ситуацию смешались правоохранители. Вокруг лагеря поставили полицейский кордон. Отмечается, что граждане пытаются провоцировать стражей порядка, но те не сходят с места. С территории карантинного пункта бунтовщиков не выпускают.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что у 29 человек тест на коронавирус оказался «неотрицательным». Впрочем, точно сказать, есть ли у них инфекция, можно будет после взятия повторных анализов. До этого времени все вернувшиеся туристы будут находиться на карантине, подчеркнул глава региона. Сегодня на Сахалин прилетит второй самолет из Таиланда, на борту которого 250 человек. Их также отвезут в обсерватор.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подписал распоряжение о введении режима ЧП в поселках Березняки и Синегорские минеральные воды, где оборудована вторая карантинная зона.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 27.03.20

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