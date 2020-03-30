В Приморье супруги с подозрением на коронавирус сбежали из больницы

Вернувшиеся из-за рубежа два жителя Приморского края сбежали из инфекционной больницы во Владивостоке, не пройдя обязательный 14-дневный карантин. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко. Беглецов уже нашли – в больницу возвращаться они отказываются.

Пара отдыхала в Израиле и после возвращения в Россию была помещена на карантин в больницу с подозрением на коронавирус – у мужчины и женщины были признаки простудной инфекции. Диагноз им еще установили.

Губернатор заявил, что нарушители создали угрозу общественной безопасности, за их действия полагается наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Позже региональный полицейский главк сообщил, что правоохранители нашли обоих беглецов. 43-летнюю женщину и 34-летнего мужчину обнаружили по месту жительства в селе Воздвиженка. Нарушителям выданы предписания об изоляции в больнице, но те от госпитализации отказались. «В настоящее время сотрудники полиции ежедневно проверяют этих граждан по месту жительства», – отмечается в сообщении ГУ МВД РФ по Приморью.

За нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на беглецов составили протокол по статье 6.3 КоАП. Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Кроме того, паре грозит административная ответственность за невыполнение требований предписания (ст. 19.5 КоАП).

В Приморском крае на 30 марта зарегистрировано два случая заражения коронавирусом нового типа.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 28.03.20

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