В Приморье ездить на работу разрешат только по пропускам

Правительство Приморского края объявило о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля. Для того, чтобы ездить на работу, необходимо получить электронное разрешение. Передвижение без пропуска будет считаться нарушением самоизоляции.

«С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск – это SMS, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте краевого правительства.

Пропуск необходимо получить врачам, фармацевтам, сотрудникам служб жизнеобеспечения, спасателям и сотрудникам других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле, объявленном в стране нерабочим месяцем. «Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук.

Тем, кто отправится в магазин за продуктами, в аптеку, выгуливает домашних животных или выносит мусор, пропуск оформлять не нужно. При этом власти Приморья напомнили, что стоит выбирать ближайшие к дому торговые точки, а также соблюдать меры предосторожности.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 05.04.20

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