российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2020, 09:31 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Приморье ездить на работу разрешат только по пропускам

Правительство Приморского края объявило о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля. Для того, чтобы ездить на работу, необходимо получить электронное разрешение. Передвижение без пропуска будет считаться нарушением самоизоляции.

«С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. Пропуск – это SMS, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте краевого правительства.

Пропуск необходимо получить врачам, фармацевтам, сотрудникам служб жизнеобеспечения, спасателям и сотрудникам других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле, объявленном в стране нерабочим месяцем. «Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук.

Тем, кто отправится в магазин за продуктами, в аптеку, выгуливает домашних животных или выносит мусор, пропуск оформлять не нужно. При этом власти Приморья напомнили, что стоит выбирать ближайшие к дому торговые точки, а также соблюдать меры предосторожности.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 05.04.20

Предчувствие Нации. / За что могут наказать: юрист объяснил, как действовать родителям несовершеннолетних детей в режиме самоизоляции. / «Это возможно»: глава Банка России допустила рост безработицы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Первый день дистанционного обучения школьников обрушил онлайн-платформы и поверг родителей в шок

В Лондоне озвучили новую версию появления COVID-19

Российские застройщики потеряют до 200 млрд рублей из-за коронавируса

Для всех прилетающих в Томск и Красноярск из Москвы вводится обязательная двухнедельная изоляция

Число заболевших коронавирусом в России подбирается к 5,5 тысячам. Прирост за сутки – 658 человек

Депутат Мосгордумы подхватил коронавирус

Губернатор Куйвашев расширил список предприятий, которым разрешено работать

В Москве зарегистрировано более 500 новых заражений коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,