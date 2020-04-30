Житель Благовещенска сбежал из больницы и заразил коронавирусом всю семью

Житель Благовещенска попал в больницу с коронавирусной инфекцией, а затем самовольно ушел домой, где заразил свою семью из пяти человек. Мужчину и его родственников госпитализировали.

Как сообщили в правительстве Амурской области, о сбежавшем пациенте заявили в инфекционной больнице. Вместе с полицией медики вернули мужчину, всех его домочадцев проверили на коронавирус. В результате заразились пять человек, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца.

«Состояние всех зараженных стабильное, они получают необходимое лечение. Но этот случай ярко показывает, что безответственное поведение может привести к печальным последствиям», – пояснила глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Выяснилось, что пациент сбежал через окно на первом этаже больницы. В отношении него возбуждено уголовное дело. Беглецу грозит штраф до 700 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до двух лет.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 30.04.20

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