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Среда, 13 мая 2020, 09:20 мск

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Приморские дальнобойщики грозят забастовкой из-за очередей на границе

В Приморском крае на пункте пропуска Пограничный скопилось до 300 большегрузов. Водители фур заявляют об антисанитарных нормах и грозят забастовкой. По словам водителей, таможня пропускает ежесуточно около десяти фур в сутки. Как рассказал глава профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов, водители вынуждены по две недели жить в антисанитарных условиях, без средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции нового типа, а мусор сбрасывать в кюветы.

Приморские дальнобойщики грозят забастовкой из-за очередей на границе

Терпению дальнобойщиков приходит конец, пишет PrimaMedia. «Перевозчики готовы с 14 мая заблокировать переход, так что никто никуда не проедет, потому что 10 машин в сутки – это очень мало», – рассказал Куприянов, отметив, что большегрузы стоят в два ряда и не могут въехать на территорию России. Такая ситуация сохраняется уже больше месяца.

«После приезда журналистов несколько недель назад были изменения – стали пропускать по 30 машин в сутки. Со вчерашнего дня пропускают по 10. Люди ждут своей очереди много дней – без масок и других средств индивидуальной защиты. На границе нет даже мусорных баков. Соответственно, терпению приходит конец», – рассказал Куприянов в видеоролике, опубликованном на Youtube. Водители обвиняют российские власти в бездействии и нежелании разрешить ситуацию.

Перевозчики считают, что в ситуации виноват не только карантин, но и отсутствие договоренностей российской и китайской сторон, а также давние проблемы инфраструктуры, до сих пор являющейся частной собственностью.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 12.05.20

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Дальний Восток, Видеорепортаж, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Коронавирус из Китая,