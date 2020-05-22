В Петропавловске-Камчатском коронавирусной инфекцией нового типа заразились 38 сотрудников станции скорой помощи, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На Камчатке Covid-19 выявили у 38 сотрудников станции скорой помощи

По состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено заражение Covid-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек – водители, рассказал врио зампреда регионального правительства Роман Василевский. Он отметил, что эти данные могут измениться, так как результаты нескольких тестов еще не получены.

«Очаг определён и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы. Проведены мероприятия по дезинфекции. Работа выстроена с учётом того, чтобы люди не заражались дальше», – рассказал Василевский.

Он также сообщил и о состоянии больных, отметив, что у всех заразившихся заболевание протекает в разной форме – от бессимптомного до пневмонии. «Люди находятся в разном состоянии. У кого-то всё проходит бессимптомно, у кого-то есть симптомы, у кого-то в виде пневмонии», – сообщил Роман Василевский, добавив, что несмотря на текущую ситуацию, скорая в Петропавловске-Камчатском продолжит работать в обычном режиме.

По данным на 22 мая, в Камчатском крае зарегистрировано 572 случая заражения Covid-19, в том числе у 21 ребенка в возрасте до 17 лет. 218 человек выздоровели, 5 скончались. Всего в регионе проведено 34 тысячи 655 теста на коронавирус. Темп прироста инфицированных за сутки составил 3,2 %. В палате интенсивной терапии находятся 5 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 3 человек, еще двое получают кислородную поддержку. Из всего количества заболевших, у 47,9 % отмечается бессимптомное течение заболевания.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 22.05.20

На Сахалине медиков лишили Covid-доплат из-за отсутствия специального образования. / Названы даты ЕГЭ по всем предметам. / Путин отложил осенний призыв-2020 для выпускников школ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»