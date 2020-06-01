Грозы стали причиной крупного пожара в заповеднике

В Хабаровском крае грозы подожгли лес на территории Ботчинского заповедника. Подобные пожары случаются на одних и тех же участках с периодичностью в 5-10 лет. Об этом рассказал директор ФГБУ Государственный заповедник «Ботчинский» Сергей Костомаров.

Утром 1 июня площадь пожара оценили в 330 га. К вечеру размер полыхающей территории вырос как минимум в 10 раз. «Площадь первого пожара мы остановили на территории 2,5 тыс. га, по второму мы не можем точно определить – задымленность была очень сильная, и во время облета не было возможности дать точную оценку», – цитирует Костомарова «Интерфакс».

Очаги располагаются на старых «горельниках» – участках, где прежде из-за гроз уже случались пожары. В этих местах огонь распространяется очень быстро из-за обильного слоя подстилки, травянистой, подсохшей, а сама древесина сухая.

«Осадков нет, которые бы помогли потушить, тяжелую технику нельзя использовать, потому что территория отдаленная, а дорог нет туда – ни бульдозеры, ни тракторы не доставить. Поэтому люди тушат вручную. Осложняется это порывистым ветром, высокими температурами, захламленностью, открытым пламенем», – сказал директор заповедника.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 01.06.20

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