В Амурской области отменили самоизоляцию для приезжих

Власти Амурской области отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции, который в обязательном порядке должны были соблюдать все приезжающие из других регионов России.

«Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, субъект приближается к достижению пика заболеваемости», – пояснили в областном правительстве. Однако обязательная 14-дневная самоизоляция действует в отношении всех приехавших из-за границы, а все жители старше 65 лет не должны покидать дома без крайней необходимости.

На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 1048 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние сутки Covid-19 выявили у 45 человек. Больше всего заболевших в Благовещенске, на втором месте по числу инфицированных город Свободный. 321 пациент был выписан, пять человек умерли от коронавируса и вызванных им осложнений.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 14.06.20

Смертность от Covid-19 и число новых случаев в России за сутки увеличились. / В 40 км от берега Камчатки перевернулся катер. Идет поиск людей. / Никто не помешает убрать бюллетени «против»: эксперт раскрыл возможную схему фальсификации голосования по Конституции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»