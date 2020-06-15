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Понедельник, 15 июня 2020, 09:02 мск

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В Амурской области отменили самоизоляцию для приезжих

Власти Амурской области отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции, который в обязательном порядке должны были соблюдать все приезжающие из других регионов России.

«Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, субъект приближается к достижению пика заболеваемости», – пояснили в областном правительстве. Однако обязательная 14-дневная самоизоляция действует в отношении всех приехавших из-за границы, а все жители старше 65 лет не должны покидать дома без крайней необходимости.

На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 1048 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние сутки Covid-19 выявили у 45 человек. Больше всего заболевших в Благовещенске, на втором месте по числу инфицированных город Свободный. 321 пациент был выписан, пять человек умерли от коронавируса и вызванных им осложнений.

Благовещенск, Иван Гридин

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