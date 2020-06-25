АЛРОСА остановила добычу на руднике из-за вспышки Covid-19

Алмазодобывающая компании АЛРОСА приостановила работу рудника «Интернациональный». Причиной стало выявление сразу у нескольких работников коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что заблаговременно подготовили несколько сценариев действий в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. «Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней», – заявили в компании.

Там также заверили, что персонал получит оплату за простой в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, принято решение проверить всех работников рудника и других подразделений компании, связанных с ним, на заражение SARS-CoV-2.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 25.06.20

Коронавирус и ОПЕК+ сократили в России промышленное производство. / Суточный прирост по смертности и заболеваемости Covid-19 в России снизился. / Путин поблагодарил россиян за терпение и анонсировал новые меры поддержки граждан и бизнеса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»