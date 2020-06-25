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Четверг, 25 июня 2020, 13:26 мск

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АЛРОСА остановила добычу на руднике из-за вспышки Covid-19

Фото: alrosa.ru

Алмазодобывающая компании АЛРОСА приостановила работу рудника «Интернациональный». Причиной стало выявление сразу у нескольких работников коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что заблаговременно подготовили несколько сценариев действий в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. «Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней», – заявили в компании.

Там также заверили, что персонал получит оплату за простой в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, принято решение проверить всех работников рудника и других подразделений компании, связанных с ним, на заражение SARS-CoV-2.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 25.06.20

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