На Сахалине ослабили карантинные меры для приезжих

В Сахалинской области изменили правила для приезжающих в регион граждан. Теперь обладателям справки об отсутствии Covid-19 нет необходимости проводить две недели в обсервации. Об этом стало известно во время прямого эфира с губернатором области Валерием Лимаренко.

«Мы снимаем меры ограничения. Если люди прибывают со справкой, то они могут сразу пойти на работу, либо могут выходить на работу, если приехал по программе трудовой миграции», – сказала представитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Послабления не означают снятия всех противоэпидемических мер. Так, в аэропортах продолжат работу медработники. Они будут обследовать всех прилетевших. Если у них выявят симптомы ОРВИ, их изолируют и проверят на коронавирус.

Как отметил глава региона, на сегодняшний день в области насчитывается 853 случая заражения Covid-19, 380 человек уже выздоровели.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 01.07.20

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