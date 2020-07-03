Корейский моряк получил срок за нападение на российских пограничников

В Приморье суд вынес приговор гражданину КНДР Пак Мён Джину, признав его виновным в применении насилия в отношении представителей власти (ч.2 ст.318 УК РФ). В ходе следствия он признал свою вину.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в сентябре 2019 года сотрудники пограничного управления ФСБ России в ходе контрольных мероприятий в Японском море обнаружили в территориальных водах России рыболовное судно, следовавшее под флагом КНДР. Рыбаки занимались незаконным выловом кальмаров. Пограничники приняли меры к задержанию судна.

Экипаж судна решил воспрепятствовать законным требования пограничников. 17 иностранных моряков, вооружились подручными предметами и стали отбиваться от российских военнослужащих. Приговором суда Пак Мён Джину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Также отмечается, что в суде продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении обвиняемых Хван Ен Сика и Чхвен Сона. Кроме того, еще 14 обвиняемых изучают материалы уголовного дела. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 03.07.20

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