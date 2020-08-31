В Хабаровском крае отменяют почти все ограничения, введенные из-за Covid-19

В Хабаровском крае, начиная с 4 сентября, снимут ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в пресс-службе правительства региона. Также об отмене всех ограничений объявил на своей странице в Instagram временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев, отметив, что ряд рекомендация остаются в силе.

«С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет», – приводит пресс-служба правительства выдержку из соответствующего постановления.

В документе также отмечается, что ряд ограничений все же пока останется в силе. Среди них – соблюдение масочного режима на предприятиях всех форм собственности и в учреждениях, термометрия и социальное дистанцирование.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 30.08.20

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