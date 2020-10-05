Школьники на Сахалине на две недели раньше уйдут на каникулы из-за коронавируса

Школьные каникулы в Сахалинской области пройдут на две недели раньше. Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Чтобы обезопасить школьников, с 12 по 18 октября пройдут каникулы», – сообщается на сайте областного правительства. В эту рабочую неделю региональный минздрав и управление Роспотребнадзора решат, как дальше будут работать образовательные учреждения. Не исключено, что одну неделю после каникул школьники будут обучаться дистанционно.

«Сейчас по всей стране наблюдается значительный рост количества заболевших. Мы хотим предотвратить вспышку на островах, поэтому проводим предупредительные мероприятия», – сказал на брифинге заместитель председателя правительства Владимир Ющук.

Кроме того, вернут ограничения по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий – в закрытом помещении запрещается собирать более 50 человек.

Вместе с тем, на Сахалине действуют ограничения при въезде: гражданам без сахалинской регистрации требуется заранее оформить цифровой пропуск и предъявить справку об отсутствии коронавируса.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 05.10.20

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