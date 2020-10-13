На побережье Камчатки обнаружили очередной выброс мертвых животных

На побережье Камчатки вновь выбросило большое количество мёртвых морских животных и рыб. ЧП зафиксировано вблизи посёлка Озерновский. По словам временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова, протяженность береговой линии, на которой произошел выброс, составляет около 50 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Камчатского края.

Чиновник рассказал, что сегодня на место ЧП отправился вертолёт, на борту которого находятся сотрудники КамчатНИРО, Дальневосточного федерального университета и Федерального медико-биологического агентства, а также представители прокуратуры и Роспотребнадзора. «Сейчас максимально оперативно будут отобраны пробы воды, грунта, забраны биоматериалы для того, чтобы дать объективную оценку этой ситуации», – заверил Алексей Кумарьков.

Группа учёных Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова продолжает проводить исследования на побережье Авачинского залива, где произошел первый выброс мертвых представителей фауны на берег. По словам начальника научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александра Семёнова, научный десант обследовал полигоны и близлежащие реки, дно акватории в нескольких точках и береговую линию. В итоге на глубинах от 5 до 15 метров представителей морской фауны было куда меньше обычного.

«Я на Камчатке ныряю не первый раз и не ожидал увидеть настолько голые камни с остатками жизни. Из своих наблюдений могу сказать, что животные умирали не единовременно, это происходило явно на протяжении какого-то длительного времени», – рассказал ученый.

Московские исследователи в большей степени склонны полагать, что причина гибели животных носит природный характер. «Пока все признаки указывают на то, что это было массовое цветение водорослей. В особенности на это указывает масштаб, потому что явление очень протяжённое», – отметил Александр Семёнов.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.10.20

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