В акватории Находки разлилась нефть: пятно загрязнения достигает почти 35 тысяч «квадратов»

В морской акватории Находки обнаружено нефтяное пятно площадью почти 35 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает Росприроднадазор на своей странице в соцсети «Вконтакте». Источник загрязнения устанавливается.

«Беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается», – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся работы по локализации загрязнения, и пообещали провести внеплановую проверку в отношении ООО «Трансбункер Приморье».

Мэрия Находки со ссылкой на руководство АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» накануне сообщила, что «разлив вещества неизвестного происхождения был обнаружен в акватории, прилегающей к территории предприятия, днем 21 октября».

«Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности. Также было подготовлено обращение в региональное управление Росприроднадзора», – говорится в сообщении горадминистрации.

По словам вице-мэра Находки Антона Шевченко, после поступления информации на место оперативно выехали специалисты администрации для обследования акватории. Кроме того, были обследованы все близлежащие городские котельные, утечек топлива не обнаружено.

В тот же день Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку «по факту разлива нефтепродуктов в акватории Находки», сообщила пресс-служба надзорного ведомства, отметив, что источник загрязнения устанавливается. «По результатам проверки будет дана оценка действиям контролирующих органов и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в прокуратуре.

Москва, Наталья Петрова

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