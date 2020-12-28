В акваторию Находки сбросили нефтесодержащие отходы

Иностранное торговое судно сбросило нефтесодержащие отходы в акватории бухты Находка, сообщила пресс-служба городской администрации. Проводятся работы по ликвидации загрязнения, установлены боновые ограждения в два ряда по 150 метров. К настоящему времени собрано более 1 тыс. литров маслянистой жидкости.

«В администрацию Находкинского городского округа поступило сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз» были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна. Подобное является грубым нарушением российского природоохранного законодательства», – говорится в сообщении мэрии.

Росприроднадзор выясняет обстоятельства произошедшего. В ведомстве проверяют информацию о сбросе нефтепродуктов на акваторию бухты. К проверке готова подключиться транспортная прокуратура, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в конце октября в морской акватории Находки произошел разлив нефтепродуктов. Его площадь составила почти 35 тыс. квадратных метров.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 27.12.20

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