Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусной инфекцией нового типа19. Об этом он сообщил в Instagram. «Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу в режим самоизоляции и дистанционную работу», – написал он, добавив, что в целом оценивает свое состояние как удовлетворительное и готов продолжить работу в режиме видеоконференцсвязи.

38-летний Солодов возглавил Камчатский край в середине сентября по итогам выборов. С апреля он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора края, сменив Владимира Илюхина.

Напомним, что неделю назад Covid-19 был диагностирован у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Также коронавирусом заразились глава Алтая Олег Хорохордин, руководитель Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Всего в России коронавирусом заразились более 20 глав регионов.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.11.20

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