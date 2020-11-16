На Сахалине из-за нехватки средств защиты Covid-19 заразились восемь медиков

Медики Сахалинской области пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. Врачи обратились в региональный минздрав и прокуратуру.

Коллективное письмо написали сотрудники Холмской центральной районной больницы. Медики сообщили о многочисленных нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где в настоящее время лечат людей с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости». По словам врачей, из-за нехватки масок, защитных костюмов и средств дезинфекции коронавирусом заразились уже восемь их коллег, один из которых находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

«В палатах, где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук – на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила», – говорится в обращении медиков.

Кроме того, наблюдается нехватка кадров, в отделении реанимации Холмской ЦРБ восемь сотрудников находятся на больничном, вместо четырех врачей в реанимационном отделении работают по очереди два реаниматолога. Больница нуждается в медсестерах и лаборантах.

В региональном минздраве заявили, что проведут проверку. «Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте», – сообщил собеседник агентства.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 16.11.20

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