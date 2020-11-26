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Четверг, 26 ноября 2020, 12:49 мск

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Хабаровчанин получил 14 лет «строгача» за убийство маленького сына

В Хабаровском крае суд вынес приговор 32-летнему мужчине, признав его виновным в убийстве, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, а также в незаконном приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере (п.«в» ч.2 ст.105, ч.1 ст.222.1, ч.3 ст.228 УК РФ).

В суде доказано, что 21 декабря 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выстрелил из ружья в своего малолетнего сына. Ребенок от полученного ранения скончался. Преступление совершено в квартире одного из домов в селе Гаровка-2.

В ходе обыска в квартире обнаружен порох, а также наркотическое средство в особо крупном размере. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 26.11.20

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