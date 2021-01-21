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Четверг, 21 января 2021, 16:53 мск

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В Магадане силовики поймали ловцов краснокнижных птиц

В Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчины, которых подозревают в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных (ч.3 ст.258.1 УК РФ).

Как сообщает СКР, следователи считают, что два мужчины 1979 и 1985 годов рождения приехали в Магаданскую область из Алтайского края и Тюменской области, чтобы отловить кречетов.

Находясь на морском побережье Охотского моря в районе села Тахтоямск Ольского городского округа, подозреваемые незаконно поймали 7 краснокнижных кречетов. 10 ноября мужчины перевезли на частном вертолете птиц в Магадан, а затем на автомобиле рассчитывали доставить их к месту временного хранения. Однако по пути следования злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.

По предварительной оценке, ущерб составил почти 8 млн рублей. Изъятые у подозреваемых птицы возвращены в естественную среду обитания.

Магадан, Иван Гридин

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