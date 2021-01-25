В Приморье неадекватную мать заподозрили в убийстве 7-летней дочери

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка.Как сообщили в СКР, тело 7-летней девочки обнаружили в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске 23 января. Рядом с трупом В запертой изнутри квартире находилась 37-летняя мать ребенка.

Женщине потребовалась помощь медиков, так как находилась в неадекватном состоянии. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по убийство малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Мать девочки задержана, ее поместили в психиатрическую больницу.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 25.01.21

В России возбуждено два десятка уголовных дел после протестов 23 января. / Суточная заболеваемость Covid-19 в РФ продолжает снижаться. / На Дальнем Востоке задержали 125 человек на акциях в поддержку Навального. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»