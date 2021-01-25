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Понедельник, 25 января 2021, 12:02 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье неадекватную мать заподозрили в убийстве 7-летней дочери

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка.Как сообщили в СКР, тело 7-летней девочки обнаружили в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске 23 января. Рядом с трупом В запертой изнутри квартире находилась 37-летняя мать ребенка.

Женщине потребовалась помощь медиков, так как находилась в неадекватном состоянии. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по убийство малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Мать девочки задержана, ее поместили в психиатрическую больницу.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 25.01.21

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