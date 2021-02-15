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Понедельник, 15 февраля 2021, 14:49 мск

Новости Дальний Восток

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На Колыме из-за поломки холодильника испортились 240 доз вакцины от коронавируса

В Магаданской области пришлось списать 240 доз вакцины от коронавируса. Препарат испортился из-за поломки морозильного оборудования.

Об инциденте сообщил губернатор Сергей Носов. В Сусуманской районной больнице 240 доз вакцины «Спутник V» стали непригодны для использования.

«Не можете обеспечить сохранность вакцины с помощью аппаратных методов, проверяйте каждый час температуру холодильных установок. Составьте график и лично контролируйте сохранность вакцины. Таких историй повториться больше не должно», – заявил глава региона на совещании при правительстве.

Проверку соблюдения медицинскими организациями режимов хранения препаратов и их транспортировки в регионе проводит областная прокуратура. «Особое внимание будет обращено на функционирование холодильного оборудования, включая наличие резервных источников питания и стабилизаторов напряжения. Ход и результаты проверок на личном контроле прокурора области», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 15.02.21

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Дальний Восток, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,