На Колыме из-за поломки холодильника испортились 240 доз вакцины от коронавируса

В Магаданской области пришлось списать 240 доз вакцины от коронавируса. Препарат испортился из-за поломки морозильного оборудования.

Об инциденте сообщил губернатор Сергей Носов. В Сусуманской районной больнице 240 доз вакцины «Спутник V» стали непригодны для использования.

«Не можете обеспечить сохранность вакцины с помощью аппаратных методов, проверяйте каждый час температуру холодильных установок. Составьте график и лично контролируйте сохранность вакцины. Таких историй повториться больше не должно», – заявил глава региона на совещании при правительстве.

Проверку соблюдения медицинскими организациями режимов хранения препаратов и их транспортировки в регионе проводит областная прокуратура. «Особое внимание будет обращено на функционирование холодильного оборудования, включая наличие резервных источников питания и стабилизаторов напряжения. Ход и результаты проверок на личном контроле прокурора области», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 15.02.21

Южная Корея отложила вакцинацию старшего поколения препаратом от AstraZeneca. / «Нас ждет не просто беда – а социально-экономическая катастрофа»: Зюганов сказал, куда ведет Россию правительство. / Выборы в Госдуму-2021: три сценария для власти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»