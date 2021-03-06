В Хабаровском крае с рельсов сошли 10 цистерн с топливом

На железнодорожном перегоне Форель – Дальневосточный произошла серьезная авария. С рельсов сошли 17 вагонов. «В результате схода в 4-х цистернах грузового поезда обнаружена капельная течь нефтепродуктов», – говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Дальневосточной железной дороги, на устранение последствий направили 213 железнодорожников. На место также направлены восстановительные поезда со станций Литовко и Хабаровск-2. Экологическая ситуация находится под контролем. Также отмечается, что угроза экологического рода исключена.

Из-за аварии поезд № 667, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, вернулся обратно, поезд № 352 Владивосток – Советская Гавань прибыл в Хабаровск. По данным РИА «Новости», с рельсов сошли десять цистерн и опрокинулись, в каждой из них, по предварительным данным, было от 61 до 67 тонн топлива.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 05.03.21

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