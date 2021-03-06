российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 6 марта 2021, 10:30 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Хабаровском крае с рельсов сошли 10 цистерн с топливом

На железнодорожном перегоне Форель – Дальневосточный произошла серьезная авария. С рельсов сошли 17 вагонов. «В результате схода в 4-х цистернах грузового поезда обнаружена капельная течь нефтепродуктов», – говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Дальневосточной железной дороги, на устранение последствий направили 213 железнодорожников. На место также направлены восстановительные поезда со станций Литовко и Хабаровск-2. Экологическая ситуация находится под контролем. Также отмечается, что угроза экологического рода исключена.

Из-за аварии поезд № 667, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, вернулся обратно, поезд № 352 Владивосток – Советская Гавань прибыл в Хабаровск. По данным РИА «Новости», с рельсов сошли десять цистерн и опрокинулись, в каждой из них, по предварительным данным, было от 61 до 67 тонн топлива.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 05.03.21

ЦБ обеспокоен: россияне массово ринулись страховать жизнь. / Турсезон с ограниченными возможностями: 2021 год не откроет россиянам новых возможностей для путешествий. / В трети регионов России нет детских онкологов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / РЖД

Экс-глава ПФР Максим Топилин получил пост в РЖД

РЖД ограничили отправку непродовольственных грузов в Приморье

Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы обойдется в 1,4 трлн рублей

На «РЖД» резко упал пассажиропоток

В России возобновили движение более 180 поездов дальнего следования

РЖД остановили продажу билетов на ряд поездов из-за аварии

Минтрансу предложили запретить продажу алкоголя в поездах

РЖД вернет более 70 поездов, отмененных из-за коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, РЖД, Экология,