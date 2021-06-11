На Камчатке остановили плановую госпитализацию пациентов из-за коронавируса

В Камчатском крае приостановлена плановая госпитализация по направлениям хирургии, травматологии, неврологии, терапии. Об этом сообщает региональное правительство.

Плановую госпитализацию приостановили лечебные учреждения Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. Для ее возобновления власти будут ждать улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации в части распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Лела Капанадзе, медицинская помощь по остальным направлениям осуществляется в плановом порядке. В обычном режиме идет госпитализация в отделения офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, гинекологии, эндокринологии, гемодиализа, гастроэнтерологии и другие.

В последние несколько дней на полуострове зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом – ежедневно с диагнозом Covid-19 госпитализируются по 30-40 человек. В официальной статистике, которую приводит оперативный штаб по распространению инфекции, в Камчатском крае регистрируют 10-12 случаев заражения в день.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.06.21

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