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Пятница, 11 июня 2021, 10:58 мск

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На Камчатке остановили плановую госпитализацию пациентов из-за коронавируса

В Камчатском крае приостановлена плановая госпитализация по направлениям хирургии, травматологии, неврологии, терапии. Об этом сообщает региональное правительство.

Плановую госпитализацию приостановили лечебные учреждения Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. Для ее возобновления власти будут ждать улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации в части распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Лела Капанадзе, медицинская помощь по остальным направлениям осуществляется в плановом порядке. В обычном режиме идет госпитализация в отделения офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, гинекологии, эндокринологии, гемодиализа, гастроэнтерологии и другие.

В последние несколько дней на полуострове зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом – ежедневно с диагнозом Covid-19 госпитализируются по 30-40 человек. В официальной статистике, которую приводит оперативный штаб по распространению инфекции, в Камчатском крае регистрируют 10-12 случаев заражения в день.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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