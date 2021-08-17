1,5 миллиона за УДО: помощник прокурора Приморья попал под «уголовку»

Помощник прокурора Приморского края Дамир Ниязов стал фигурантом коррупционного дела. Его подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, Ниязов в июле этого года пытался получить от отбывающего наказание за мошенничество взятку в размере 1,5 млн рублей. Деньги предназначались за поддержание в суде ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного. Посредниками выступили адвокат заключенного и экс-сотрудник прокуратуры.

«В связи с задержанием адвоката с полученными деньгами дальнейшая передача взятки Ниязову не состоялась по независящим от него обстоятельствам», – отметили в СКР.

В отношении подельников помощника прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), они заключены под стражу.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 17.08.21

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