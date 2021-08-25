Росавиация приступила к проверке «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Камчатке

Росавиция начала проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» после того, как вертолет Ми-8 этого перевозчика с туристами на борту упал в Курильское озеро. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

«С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации, которая досконально проверяет авиакомпанию «Витязь-Аэро» и должна удостовериться в том, что все необходимые меры по обеспечению 100% безопасности пассажиров приняты», – сказал губернатор в своем видеообращении.

Солодов отметил, что по итогам работы комиссии можно будет говорить о возможных сроках возобновления перелетов. По его словам, ситуация с перелетами по полуострову остается тяжелой, что в первую очередь связано с приостановкой полетов «Витязь-Аэро». Глава региона добавил, что власти принимают оперативные меры по организации пассажирских перевозок в удаленные поселки.

Как сообщал «Новый День», вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. Восемь человек погибли, еще восемь спаслись. За медицинской помощью обратились четверо, но только двум потребовалась госпитализация.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

13 августа Росавиация запретила авиакомпании «Витязь-Аэро» осуществлять коммерческие пассажирские перевозки.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 24.08.21

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