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Четверг, 12 мая 2022, 09:10 мск

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В Приморье пожарный погиб при тушении леса

В Приморском крае погиб пожарный во время тушения огня в лесу. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Трагедия произошла неподалеку от города Партизанск. «Задымление было слишком сильным, пропал из вида – через какое-то время найден мертвым», – говорится в сообщении в телеграм-канале региональных властей.

В операции по ликвидации природного пожара сотрудник МЧС участвовал со своим командиром. Пожарным пришлось работать вручную с помощью воздуходувки, поскольку техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности.

В Приморском крае с конца апреля действует запрет на посещение лесов на фоне действующего особого противопожарного режима. Зачастую причиной возгораний становятся действия людей. Так с начала введения особого противопожарного режима в Приморском крае задержали 77 поджигателей сухой травы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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