Благовещенск затянуло смогом от лесных пожаров в Китае

Жители Благовещенска жалуются на запах дыма. Дело в том, что в регион принесло смог от крупных пожаров в Китае.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, сегодня задымленность ощущается особенно сильно из-за южного ветра. Предполагается, что завтра при перемене направления ветра ситуация улучшится.

Тем временем, в региональной диспетчерской службе Амурской авиабазы сообщили, что на территории Китая, по данным космического мониторинга, находится около 30 термических точек. Это и есть те пожары, из-за которых присутствует смог.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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