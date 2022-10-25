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Вторник, 25 октября 2022, 10:40 мск

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Благовещенск затянуло смогом от лесных пожаров в Китае

Жители Благовещенска жалуются на запах дыма. Дело в том, что в регион принесло смог от крупных пожаров в Китае.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, сегодня задымленность ощущается особенно сильно из-за южного ветра. Предполагается, что завтра при перемене направления ветра ситуация улучшится.

Тем временем, в региональной диспетчерской службе Амурской авиабазы сообщили, что на территории Китая, по данным космического мониторинга, находится около 30 термических точек. Это и есть те пожары, из-за которых присутствует смог.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Китай, Лесные пожары,