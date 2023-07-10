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Понедельник, 10 июля 2023, 16:03 мск

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В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров

В Хабаровском крае и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня. В регионах полыхают масштабные лесные пожары. Об этом сообщил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Обстановка на территории республики сохраняется сложная – на сегодняшний день действует 165-й лесной пожар. В тушении пожаров работают более 1000 человек. За последнюю неделю огнеборцами ликвидировано 140 лесных пожаров, благодаря чему пройденная огнем площадь сокращена на 36 951,1 га», – написал Николав в своем телеграм-канале.

По его словам, введение режима ЧС поспособствует оперативному тушению пожаров и привлечению дополнительных сил и средств. В зоне контроля находятся 136 возгораний, за прошедшие сутки ликвидировано 23 лесных пожара.

В настоящее время режим ЧС из-за пожаров введен в семи регионах России, а особый противопожарный режим действует в 57 субъектах на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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