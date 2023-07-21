В Приморье хакеры обрушили сеть аптек

В Приморье после хакерской атаки восстанавливается работа аптек. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
Киберпреступники взломали сеть склада АО «Фармация» и оставили только частный доступ к базам данных. В результате с 14 июля регионе был приостановлен отпуск льготных лекарственных препаратов.
«Основная часть работает. Предположительно, к 25 июля (полностью восстановят)», – сообщили РИА «Новости» в минздраве Приморья.
На сайте министерства жители могут найти список аптек, которые уже сейчас выдают льготные лекарства. Перечень регулярно обновляется.
Владивосток, Зоя Осколкова
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