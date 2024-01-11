В Приморье тушат природный пожар, возникший из-за новогодних салютов

В Приморской крае пожар охватил несколько гектаров леса. Предположительно, причиной возгорания стали новогодние фейерверки.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пламя разгорелось в 15 километрах от населенного пункта Веселый Яр в Ольгинском муниципальном округе.

В настоящее время огнем объято около 5 гектаров. Тушением пожара занимаются специалисты ольгинской лесопожарной станции.

Отмечается, что это не первый случай возгорания в Приморье с начала года. 1 января зафиксировано несколько пожаров в южных муниципалитетах региона. Предположительно, они возникли от новогодних фейерверков.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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