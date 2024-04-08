Паводок заблокировал проезд в несколько сел Приморья

В Приморской крае несколько сел оказались отрезаны от основных дорог из-за половодья. Об этом сообщили в «Примавтодоре».
Паводок осложнил ситуацию с проездом в Дальнереченском районе региона. «Дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига размыло. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка – Самарка – Ариадное», – сказал собеседник РИА «Новости».
Кроме того, в Красноармейском округе размыло объезд моста на шестом километре направления Новопокровка – Ромны – Завитая. Перелив длиной 10 метров достигает глубины до полуметра, уточнили в краевом министерстве транспорта.
«Как сообщают в министерстве по делам ГОЧС, перелив из-за таяния снега и льда. Для автомобилей высокой степени проходимости проезд доступен, также есть альтернативный проезд через село Ракитное», – сказали в минтрансе Приморья.
В настоящее время вода находится на высоком уровне, к восстановительным работам дорожники приступят, когда паводок уйдет.
Владивосток, Зоя Осколкова
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